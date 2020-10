Tom Brusse, sobre Melyssa: "Me decía que se quería matar"

Tom compara a Melyssa con Sandra: "Estaba todo el día en pijama y Sandra está todo el día desnuda"

Tan solo unos días después de que Melyssa abriera las puertas de su corazón en el papel couché y se acerque el gran momento de que se vean las caras en un nuevo ‘Debate de las tentaciones’, Tom Brusse no ha querido ser menos que su ex y también ha realizado su primera entrevista exclusiva en papel. Si hay que rentabilizar los temas del corazón, se rentabilizan.

Tom ha decidido dar el salto de la mano de Sandra su actual pareja, pero si hay un mensaje claro en toda la entrevista, ese es el duro mensaje que lanza a su exnovia Melyssa. Tom no solo asegura que "Melyssa Pinto me decía que se quería matar" si no que llega a asegurar que se acostó con ella “por pena”. Unas durísimas declaraciones que se suman a las de su actual pareja y que podrían volver a hacer mucho daño a Melyssa.

Tom y Sandra nos han hablado de su idílica historia de amor, una relación que según el francés no parece tener ni punto de comparación con la que mantenía con Melyssa. Incluso, asegura que ambas jóvenes son cómo la noche y el día “Melyssa estaba todo el día en pijama y Sandra está todo el día desnuda”. Eso sí, no está dispuesto a que le llamen machista porque dijo que su exnovia salía a cenar en chándal y no ha dudado en defenderse: “Ella sabe a qué tipo de restaurantes voy”. Recordemos que Tom presume de ser un señor y un empresario de éxito. Un merito que por el momento no está dispuesto a conceder a Melyssa Pinto: “Ahora compra ropa para venderla más cara. Eso no es diseñar”.

Más celos y mucha pena, su reencuentro con Melyssa

Enamoradísima de Tom, Sandra no ha dudado en explicar que la relación que su novio mantenía con Melyssa no era sana y que la joven podía llegar a llamarle cuarenta veces en una hora y pedirle que encendiera la cámara para comprobar que no estaba con ella.