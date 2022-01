Si hay un colaborador que suele tener más roce con ella es Kiko Matamoros, a quien hemos visto en semanas anteriores enfrentarse a las opiniones de la especialista y regalarnos momentos de tira y afloja entre ellos. Por suerte, Coca a pesar de no ser un rostro televisivo , se desenvuelve muy bien en plató.

Arantxa, muy rápida en su respuesta, se lo recriminaba: "Me has hecho dos preguntas, no una". A decir eso, el resto de colaboradores aplaudían la cortante respuesta que había tenido con Matamoros. Pero acto seguido, la psicóloga le contestaba sin ningún problema a su compañero.