Violeta Mangriñán denuncia públicamente robos en Maison Matcha

Rocío Molina 29 DIC 2025 - 14:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha alertado a sus seguidores sobre el último robo que ha sufrido en su tienda y que le ha escandalizado

Violeta Mangriñán ha denunciado y mostrado públicamente unos robos que ha sufrido en su negocio de Maison Matcha. La exconcursante de 'Supervivientes' ha utilizado sus redes sociales para expresar su enfado al haber captado las cámaras la modalidad de robo de la que ha sido víctima y los detalles de esta situación, que no es la primera vez que pasa en sus tiendas.

"Yo no dejo de alucinar con la poca vergüenza de la gente. Sabiendo que Maison Matcha tiene cámaras, roban igual, llevo año y medio dejándolo pasar, pero voy a poner remedio legalmente ya", ha contado la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' del último suceso que la ha sacado de sus casillas.

De cara a advertir y alzar la voz, la influencer de 31 años ha explicado lo que ha vivido recientemente, concretamente el pasado día 24 de Diciembre y que no es un hecho en sí aislado. Pero lo que le he ha llamado la atención de esta ocasión es "el descaro alucinante" con el que han robado en plena tienda, a vista de todos y, además, los responsables se han quedado en el interior de la tienda después.

"Delante de todo el mundo, una pareja robó una camiseta. La novia lo tapaba y él tan tranquilo la robaba. Tenemos las imágenes y las voy a subir tapándoles las caras, pero voy a denunciarles y, por supuesto, no volverán a pisar Maison Matcha", ha advertido Violeta Mangriñán tras comprobar lo que han captado las cámaras.

La creadora de contenido ha aprovechado esta situación para relatar que este no es un hecho aislado, pero que le ha impactado por la impunidad que ha demostrado esta pareja que le ha robado con tanto descaro y encima se quedaron después en el local. "Cada semana roban ambientadores, velas, de todo lo que os podáis imaginar", ha confesado, incidiendo en que la producción de camisetas le cuesta 30 euros la unidad.

Al ver las imágenes, la exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido volver a sentir "rabia" porque es algo que en esta ocasión ha visto muy claro, pero que se repite a diario con otros objetos que comercializa. "Es día sí, día también velas, ambientadores, hasta libros de decoración se llevan. Al final te plantas en 600 euros casi por local en robos. Me parece muy fuerte", ha expresado muy enfadada.

El giro de acontecimientos tras el robo sufrido

Lo único que le ha provocado satisfacción a la influencer ante esta situación ha sido el giro de acontecimientos que ha dado todo y que también esta ha compartido en público. Violeta Mangriñán lo ha definido como "el karma", pero en cualquier caso un descuido de la pareja le ha permitido tener todos sus datos.

"Resulta que la novia del que nos robó y se reía se dejó la bolsa en el local y nos contactaron por Instagram. Tenemos sus datos y tenemos absolutamente todo. Ahora sabiendo que les hemos pillado, ¿no se les caerá la cara de vergüenza? Espero que vengan a por la bolsa y que paguen la camiseta. A todo esto es maestra de educación infantil. Tiene cojones la cosa...", ha escrito con su última y novedosa actualización tras el robo sufrido en Maison Matcha.