Isa Pantoja presume del regalo que le ha hecho Asraf Beno por Navidad

Natalia Sette 29 DIC 2025 - 14:39h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra encantada el regalo que le ha hecho su Papá Noel: Asraf Beno

Isa Pantoja y Asraf Beno cuentan, impresionados, lo que su hijo Cairo ha aprendido en estos seis meses

Compartir







La Navidad ha llegado a casa de Isa Pantoja y Asraf Beno cargada de ilusión. Aunque su pequeño Cairo ha estado algo malito, eso no ha quitado el espíritu navideño. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha sorprendido a su mujer regalándole un impresionante regalo que ahora ella presume a través de sus redes sociales.

La hija de Isabel Pantoja lleva varias semanas dando opciones de regalos de bebé. Es la primera Navidad que pasa siendo mamá de dos y ha centrado toda su atención en ello. Sin embargo, lo que no esperaba la que fuera concursante de ‘La casa fuerte’ es que su Papá Noel acertara tanto con su regalo.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja comparte un vídeo junto a su hijo Cairo y sus seguidores señalan su parecido con Asraf Beno

Asraf y ella se conocieron en 2018 cuando ambos coincidieron en ‘GH VIP’. Por ese entonces, la influencer estaba saliendo con Omar Montes, por lo que su relación no comenzó hasta que dejó su noviazgo con el cantante. En 2021 el marroquí le pidió matrimonio y en 2023 se casaron. Terminaron por cumplir sus sueños cuando llegó Cairo a sus vidas, su hijo en común. Después de tantos años juntos, es normal que Asraf la conozca muy bien cómo para hacerle buenos regalos.

Así ha sido y la exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha podido evitar presumirlo a través de sus ‘stories’ de Instagram. “Mi regalo de Papá Noel”, ha puesto junto a la imagen. En ella, se ve una impresionante cámara de fotos. Pero no una cualquiera, una que imprime las fotos al instante. “Preparada para el viaje”, ha escrito emocionada la influencer.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja, sorprendida por un inesperado cambio en su hijo Cairo

Canal de Whatsapp de Telecinco

Asraf ha pensado en todo. Pronto la familia se va de viaje y qué mejor regalo que algo que le servirá para almacenar recuerdos para siempre. Sin duda el exconcursante de ‘GH VIP’ se ha lucido estas navidades con su mujer pues no solo lo ha pensado muy bien, sino que también ha sido práctico. Esto lo único que demuestra es que la pareja atraviesa un momento muy estable y tranquilo a pesar de tener siempre todas las miradas puestas en ellos. Se conoce, se quieren y se lo demuestran cada día.