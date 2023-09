Alberto Núñez Feijóo, ante la rebaja en la condena de Ángel Boza, miembro de 'La Manada': "No ha habido un Gobierno que se tome más a broma las violaciones y los abusos sexuales"

El líder del PP, que ha visitado el plató de 'La mirada crítica' , ha criticado al Gobierno de Sánchez por su comportamiento ante la ley del 'sí es sí' y le ha acusado de no escuchar las advertencias que se les hicieron: "Lamentablemente estaba dentro de lo previsible porque los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Cuando las leyes están mal hechas y se toman de forma frívolas temas tan importantes como es una violación y el Gobierno prosigue aprobando la ley aunque se le diga que está mal, esto provoca efectos", ha comenzado.

"Al señor Sánchez le sobre soberbia y le falta humildad para asumir errores. Decir que este Gobierno es feminista y que apoya a las mujeres... eso es un eslogan . A partir de estas sentencias, la gente se dará cuenta de que no ha habido un Gobierno que se tome más a broma las violaciones y los abusos sexuales.",ha sentenciado el líder del PP.

"Parece ser que se está negociando una amnistía, no a favor de un conjunto de ciudadanos, sino para la élite política independentista y a favor de otro político, que es Pedro Sánchez, es una especie de autoamnistía que se da a sí mismo para conseguir la presidencia de España ", dice de forma contundente Núñez Feijóo.

"Éticamente y moralmente es reprochable, jurídicamente entendemos que no cabe en la constitución y que es ilegal", comenta sobre la posible amnistía de Pedro Sánchez a los políticos independentistas. Además, añade: " Es una amnistía con las medidas de su traje, no es para la medidas catalanas, sino para él".

En cuanto a Junts per Catalunya, el líder 'popular' reconoce que "han querido hablar con nosotros y nosotros hemos escuchado algunos de sus planteamientos". Sin embargo, reconoce que no acabó en buen puerto: "Primero, una amnistía, una declaración de independencia, una declaración unilateral... directamente les contestamos en directo que 'así, no".