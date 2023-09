Esperanza Aguirre, sobre si Feijóo estará en la oposición: "Doy por hecho que sí, pero vamos a luchar porque no sea así"

Este jueves, en 'La mirada crítica', Esperanza Aguirre ha entrado en directo para hablar de este y de otros temas de la actualidad más candente. Cuando Ana Terradillos le ha preguntado directamente si Aznar le ha "reventado" la estrategia a Feijóo, Aguirre ha respondido claramente: "Que va. Feijóo lo que hace es convocar una concentración en Madrid para defender los pactos de estado y la igualdad ante la ley, porque esto de la amnistía es una barbaridad y un disparate. No podemos olvidar y lo que tenemos que hacer es que nada de esto vuelva a repetirse".

" Cuando dicen que la foto de Colón fue un horror, yo digo que sirvió para evitar el relator ", ha puntualizado Esperanza Aguirre en directo. Además, ha asegurado que, al igual que ha confirmado Isabel Díaz Ayuso, ella también irá a la manifestación convocada en Barcelona: "Estoy segura de que iremos muchas personas del PP y puede que el partido decidas apoyar esa manifestación, pero a mí me parece muy bien que Feijóo decida convocar una en Madrid antes una concentración.

Además, ha confirmado que ella ya tiene claro que Feijóo va a ir a la oposición: "Lo doy por hecho, pero eso no quiere decir que no luchemos con todas nuestras fuerzas para que esto no suceda. La amnistía es un auténtico disparate", ha sentenciado.