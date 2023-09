El vídeo que señala al PSOE con todas las veces que negaron la amnistía: "Es inconcebible, lo repito para que quede claro"

En el año 2021, tras la pandemia, Pedro Sánchez y su equipo eran muy claros: "Si sólo se puede hablar de autodeterminación y amnistía... evidentemente, el recorrido es el que es". Decía el presidente sobre la ley y la posibilidad de llevar a cabo este proceso. Por otro lado, Miquel Iceta iba más lejos y era más claro todavía: "No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación".

Miquel Iceta siempre se mostró en contra de este proceso y fue más determinante: "Siempre preservando la Constitución. Con nosotros, en España se cumple la ley en todo el territorio. Con nosotros, España no corre peligro, no va a haber autodeterminación" . Tras esto, se muestran las palabras de María Jesus Montero donde es clara: "Es inconcebible, no sé cómo se puede explicar con mayor claridad".

Montero continuaba diciendo: "No va a haber referéndum, no es constitucional, lo voy a decir más, es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales, el referéndum, no; y tampoco la amnistía". Salvador Illa, en 2022, también quedó retratado por sus comentarios: "Lo repito para que quede claro, ni amnistía ni nada de eso".