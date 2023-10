López Miras, presidente de Murcia, sobre el incendio mortal en la discoteca: "Ahora mismo no hay ninguna persona desaparecida"

El presidente de Murcia empieza diciendo sobre el terrible incendio que se ha vivido en la discoteca: "Está siendo muy duro, es una situación dolorosa para toda la ciudad de Murcia, para la región y el país". Tras esto, López Miras informa sobre una última hora: "Sabemos, desde hace unos minutos que hablaba con Delegación del Gobierno, que no se han encontrado más cadáveres, hay 13 fallecidos y, por lo que me transmitían, las personas que se daban por desaparecidas han aparecido ". Sin embargo, el presidente quiere mantener cautela: "Quiero esperar a que esto lo confirme oficialmente la Policía Nacional, pero es lo que me ha transmitido Delegación del Gobierno".

Ana Terradillos, ante esta información, le pregunta: "La información que teníamos es que había cinco desaparecidos y penásamos que habían encontrado a tres personas, por lo cual quedaban todavía dos personas desaparecida, ¿usted me está diciendo que esas dos personas están encontradas?". Fernando López-Miras, de forma tajante, contesta: "Sí, en una conversación telefónica que acabo de tener con Delegación del Gobierno me indican que ahora mismo no hay ninguna persona desaparecida. Pero me gustaría, que de forma oficial, así lo comunicara la Policía Nacional que es quien está haciendo esas labores y la competencia".