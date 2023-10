El desgarrador relato de una madre que no encuentra a su hijo tras el incendio de Murcia: "Él estaba en la parte de arriba y sus amigos dicen que no lo vieron salir al evacuar la discoteca"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, fue el primero en declarar sobre el suceso e informar que están dando todo el apoyo a los familiares: "Son momentos muy duros, no hay ningún tipo de consuelo , necesitan saber quién es su familia... nootros sólo podemos poner todos los servicios a su disposición". Tras esto, el político sentencia: "Hay 13 fallecidos y ahora mismo no hay ninguna persona desaparecida".

Tras las palabras del presidente de la Región de Murcia, la madre de una de las personas que estuvo en la discoteca comenta: "M i hijo tiene 34 años, estaba celebrando con unos amigos un cumpleaños, fueron a divertirse...". Acto seguido, la mujer confiesa: "Mi hijo sigue desaparecido todavía, la policía me llamó y me dice que sigue en la lista de desaparecidos".

La madre de una de las personas que estaba en el interior del local explica qué le ha dicho la policía: "Está un poco complicado porque son muchos los casos, están trabajando en eso, de mi hijo todavía no se sabe nada". Además, la mujer confiesa que ha hablado con amigos de su hijo que también estuvieron en la discoteca: "Estuvieron con él, me dicen que ellos alcanzaron a salir corriendo, me dicen que mi hijo estaba en la parte de arriba, que subía y bajaba, cuando empezaron todos a evacuar la zona, a él no lo vieron...".