Exclusiva| Un extrabajador de la discoteca de Murcia, testigo el día del incendio: "Allí no había bengalas y las salidas de emergencia no estaban homologadas"

Una organización muy preocupante debido a que los asistentes no podían salir del local con rapidez: " No tenían una salida entrenada para decir: esta es la salida para escapar ". Además, el entrevistado destaca que en la discoteca había un "exceso de decoración y de cosas, tenía muchos trastos y estaba supercargado".

En cuanto a los documentos legales, el extrabajador comenta: "Había una pequeña oficina abajo, donde se guardaba todo, donde estaban todos los 'folders' y todo el papeleo. Porque ellos tenían todo en orden, eso sí me consta". Además, añade: "Casi cada fin de semana venían las inspecciones y se iban... nunca escuché un informe que se cerraba o que no estaba operativo porque si no hubiera estado operativo, la policía no vendría y se iría".