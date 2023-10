El abogado de la discoteca La Fonda, tras afirmar que la licencia de apertura se ha quemado: "La voy a pedir en el Juzgado número siete de Murcia"

Menos de 24 horas después de que se diese a conocer la noticia de que las dos discotecas incendiadas en Murcia no tenían licencia y que existía sobre ellas una orden de cese de actividad desde 2022, ' La mirada crítica ' ha podido hablar con Francisco Adán, abogado de la discoteca ' Fonda '.

Aunque el propio José Ballesta, alcalde de Murcia , ha confirmado la existencia de esta orden de cierre sobre ambas discotecas siniestradas, Adán ha defendido a su cliente, asegurando que todo estaba en orden: "Lo que me transmite mi cliente es que el local tenía licencia y que en ningún momento le han quitado la licencia en ningún momento. Es más, hace como un año la inspección pidió dos modificaciones que se hicieron", ha asegurado.

Una vez más, el abogado ha asegurado que la licencia "se ha quemado en el incendio" y que todavía no ha tenido tiempo de ir a pedirla: "Llevo aquí desde las 8:30 horas de la mañana atendiendo a los medios y no he tenido tiempo de nada. La licencia la voy a pedir en cuanto pueda en el Juzgado número 7 de Murcia que es donde parece que el Ayuntamiento la ha entregado".