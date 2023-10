Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, tras la manifestación contra la amnistía: "Los ciudadanos no están dispuestos a pagar cualquier precio"

Cuando le han preguntado qué cree que ha supuesto esta manifestación, Bonilla ha sido claro: "La conclusión es sencilla, que hay un aparte muy importante de nuestro país que no está dispuesta a pagar cualquier precio por la investidura de Sánchez. Por un puñado de votos no se puede perdonar a la gente que malversó fondos públicos o se saltó las leyes. Es una ruptura de la igualdad entre los propios españoles y muchos no están dispuestos a aceptarlo. Fue una manifestación sensata y pacífica para pedirle a Sánchez que de marcha atrás".

Bonilla tiene claro que "los ciudadanos no están dispuestos a pagar cualquier precio" y es claro al hablar de lo que una supuesta amnistía supondría en nuestro país: "Hay que recordar que después de la amnistía viene el referéndum y ya lo están diciendo los líderes de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Esto tiene consecuencias a nivel internacional y para nuestro propio estado de derecho".

Sobre si se sintió incómodo manifestándose con VOX, Bonilla lo ha negado rotundamente: "No me siento incómodo manifestándole con VOX. Es verdad que no coincidí con ninguno de sus integrantes, pero se trata de una manifestación pública en la que había muchos ciudadanos que no eran de ningún partido político".