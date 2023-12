García-Margallo, exministro de Exteriores, preocupado por la relación entre España e Israel: "Es la peor que recuerdo"

Sobre si el PSOE ha hecho bien en no publicar la identidad del identificador, Margallo ha sido claro: "Comparar un divorcio con una mediación internacional en la que se está discutiendo la soberanía me parece de una gran imaginación. En el fondo del asunto, lo que aquí se está reconociendo es que hay una relación entre iguales, España y Cataluña, y por eso exige un pacto entre partidos que luego será elevado a un pacto público. Cataluña y España no tienen la misma calidad jurídica y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional".