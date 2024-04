Yolanda Díaz: "Mi partido no va a llamar a declarar ni a Díaz Ayuso ni a su pareja. No vamos a convertir las comisiones en un espectáculo"

Caos en Sumar: Fuentes del grupo parlamentario en el Congreso de Sumar aseguran que van a citar a Díaz Ayuso y a su pareja para que compadezcan en la comisión del Congreso de los Diputados

Yolanda Díaz: "España es hoy uno de los pocos países que no tiene mecanismos para prevenir la corrupción en todos los órganos"

La polémica propuesta del presidente de la CEOE sobre el coste salarial que ha indignado a Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha estado este jueves 11 de abril en 'La mirada crítica' para hablar de la agitada actividad política de nuestro país.

Lo primero que ha criticado Díaz es la crispación política en la que están sumidos PP y PSOE: "Me parece absolutamente impropio de una democracia, una falta de respeto y, sinceramente, creo que la política se ha convertido en un problema para la gente que ya por desgracia tiene problemas muy graves en su vida", ha sentenciado.

Además, ha subrayado lo importante que es acabar con la corrupción y crear mecanismos para cortarla de raíz: "La corrupción es muy grave y no tiene nada que ver con que uno sea de un partido o de otro. Nosotros lo tenemos muy claro, dejémonos de espectáculos y de bochornos en las sesiones de control y actuemos. España es hoy uno de los pocos países que no tiene mecanismos para prevenir la corrupción en todos los órganos y me parece que es impropio".

Sobre si su partido va a llamar a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja en la comisión de Congreso que examinará los contratos para comprar mascarillas, Díaz ha sido clara: "No, no vamos a convertir las comisiones en un espectáculo. Los diputados de Sumar están haciendo un trabajo serio y vamos a intentar que sea serio, no el espectáculo mediático en el que parece que se quiere convertir y con el que no se habla de lo importante, que es que nunca más se vuelva a robar en nuestro país".

Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario en el Congreso de Sumar lo ha desmentido de inmediato y han asegurado que van a citar a Díaz Ayuso y a su pareja para que compadezcan en la comisión del Congreso de los Diputados.

Yolanda Díaz ha puesto principal atención en el problema que la vivienda supone en nuestro país: "La gente no puede pagar un alquiler y la reunión de hoy es muy importante, aunque faltan colectivos importantes. Como es el principal problema y el límite de precios solo se aplica en una Comunidad Autónoma, no entiendo que en Madrid, donde es imposible pagar un alquiler, se diga que se niegan a esta norma. Da igual que yo suba el salario mínimo porque se lo come el alquiler y hay que hacer algo. Nosotros proponemos que exista una conferencia de presidentes para abordar esta materia y que exista un compromiso por parte de todas las Comunicadas Autónomas y bajar de forma inmediata el precio del alquiler. Hay que convocar una conferencia sectorial para abordar esta materia y actuar con inmediatez en alquileres turísticos y de temporada", ha explicado.