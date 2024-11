La indignación de Ana Rosa con la gestión de la DANA: "Hay que pedir responsabilidades y que dimita el que sea, incluso el presidente del Gobierno"

La presentadora ha dado su opinión sobre la visita de los reyes de España a Valencia: "Mi análisis es que me parece bien que los reyes vengan y mal que hubiesen venido con el Presiente del Gobierno. Esto de que se trata de un grupo de ultraderechistas... de verdad, es todo el pueblo. Ciento de personas con las que he hablado me han dado el mismo mensaje, "necesitamos ayuda, nos tienen abandonados", ha comenzado.