'La última cena' (12/06/2020), programa completo HD

En la cuarta noche de 'La última cena' los anfitriones han sido Marta López y Kiko Hernández . La pareja de amigos, aunque con momentos tensos durante el cocinado , ha sabido superar el reto y ofrecer a sus compañeros de 'Sálvame' una cena más que aceptable, ¿o no?

Como no podía de ser de otra manera, Alfonso Merlos ha aparecido durante la cena de Marta López (no en sentido literal, claro), siendo el protagonista de uno de los platos que llevaba su nombre, y que por cierto no ha tenido mucho éxito entre los comensales...