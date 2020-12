¡Jorge Javier Vázquez canta sus propios villancicos!

Jorge Javier Vázque tenía muchísimas ganas de volver a la 'última cena' y, mucho más, cuando es en el especial de Nochebuena. El presentador ha hecho una espectacular entrada cantando villancicos 'made in' Mediaset, donde las letras se han inspirado en sus colaboradores, en el salseo y, como no, en el año que he hemos vivido con la pandemia.