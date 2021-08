Cada jueves se celebran en Telecinco las cenas más divertidas y locas del verano , algo que no sería posible sin la presencia de los comensales sorpresas más divertidos de la televisión. Sí, Josep Ferre también se sienta a la mesa y lo ha hecho regalándonos momentos maravillosos convertido en Esperanza Aguirre, Anabel Pantoja, Carmen Borrego o la mismísima María Patiño .

Sentarse a la mesa no se terminó de sentar, pero el cocinado de Alba Carrillo y su madre Lucía Parientes tuvo una tercera protagonista que se pasó casi toda la noche en el centro de control de ‘La última cena’. Sí, la doble de María Patiño, no salió del w.c. y lloró lo más grande. Y es que la presentadora no terminaba de asimilar su nota en el test de inteligencia de ‘Sálvame’.