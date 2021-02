Este chico es Lydia Lozano hoy Flipante no ? #yoveosalvame pic.twitter.com/Dih0c6AbTq

Primero Lydia Lozano disfrutaba bailando su famoso ‘chuminero’ con alguien que por fin sabía seguirle los pasos al milímetro; días después, su compañera Patiño no podía aguantar la risa mientras discutía y cantaba “no dejes de soñar” junto a su doble:

Pero no es la primera vez que Ferré acude a los platós de Telecinco y fue él el que, en su día, ocupó el puesto de colaborador en ‘Hable con ellas’, dando vida a Soledad León de Salazar , una mujer "hija de militares, elegante, sofisticada y de casa bien" a la que interpretaba como contrapunto para el resto de sus compañeras de programa.

No han sido estas las únicas de sus imitaciones durante su carrera, muchas de esas personalidades han ido apareciendo con asiduidad por su perfil de Instagram. Sara Montiel, Miguel Bosé , algún que otro político... Pero sin duda una de las más exitosas es Pilar Eyre, a quien clava a la perfección llegando incluso a visitar junto a ella el plató del ‘Deluxe’.

Así es en su día a día el imitador de 'Sálvame'

Con tanto talento es normal que sus redes sociales estén plagadas de todos sus trabajos. Celoso de su intimidad, Ferré elige emplear esta potente herramienta social para demostrar su experiencia y recordar sus mejores actuaciones. Aunque caracterizarse de mujer es su fuerte, sus trabajos como actor no se centran únicamente en esa faceta: cortos, películas, publicidad... La larga trayectoria de este profesional de la actuación le ha llevado por innumerables experiencias profesionales...

Pero no es lo único que podemos ver de él si investigamos un poco más a fondo su perfil. El catalán también es guapo y tiene un especial cuidado de su físico , como podemos ver en sus redes sociales. "Buen entreno nadando: 6km/6000m en 1h 47min. Feliz jueves", comentaba en una imagen hace un par de años en la que mostraba el cuerpazo que tiene gracias a una vida saludable en la que cuida su cuerpo a base de deporte y dieta.

Enamorado de su tierra y a favor de las cirugías estéticas. Eso sí, a sus 50 primaveras reconoce que por el momento ha preferido no retocar su cara a golpe de bisturí. Ni falta que le hace porque el actor está guapísimo. Siempre partidario de las cirugías estéticas. Cuando tenía 30 años estaba convencido que a los 48(mi edad actual) habría retocado mi cara. Pero de momento no. Quizás porque he visto algún que otro desastre. De momento piel cuidada, tratamientos hidratantes y ya. Eso sí, respeto para todas las opciones", comentaba en uno de sus post el catalán hace dos años.