Lydia Lozano rompe en llanto ante las palabras de Belén Esteban: "Me ha costado años que me diga esto"

Jorge Javier destacaba lo guapa que estaba pero había alguien a quien no se lo parecía. Belén Esteban se mostraba crítica con el look de Lydia y enseguida su compañera se mosqueaba por decírselo en directo.

Lydia no pudo contenerse y se echó a llorar. "Es que me ha costado años que me diga a mí esto Belén. Cada vez que me defendía siempre añadía la coletilla de que habíamos tenido nuestras cosas y yo siempre pensaba en cuándo iba a dejar de decirlo. Ella ha desconfiado siempre porque estaban en grupito y cuando llegaba se callaba porque pensaba que yo lo contaba luego", contaba entre lágrimas.