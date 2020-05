Una broma de Marta López enciende a Kiko Matamoros: "Tú sí puedes currar de cabestra"

Kiko estaba hablando de que lleva toda la vida trabajando y que le ofende que le tachen de vago

Kiko Matamoros se ha indignado durante el primer programa de ‘La última cena’ porque ha entendido que alguien ha dicho que no ha currado lo suficiente en la elaboración de los platos. “He currado el doble que ella”, ha dicho refiriéndose a la otra anfitriona de la noche, Lydia Lozano. “He limpiado el pescado, las peras, el ajoblanco me lo he hecho enterito… Tiene que hacer dos ensaladitas, ¿y me estáis diciendo que ha currado más que yo? No se lo cree ni ella”, ha seguido Matamoros.

A pesar de que Lydia ha intentado decirle que ella no piensa eso, él ha seguido erre que erre: “A ver si ahora voy a tener fama de vago cuando me he pasado toda la vida currando como un cabestro”. Esta frase ha dado pie a un comentario de Marta López que, aunque iba en broma, ha sentado muy mal a Kiko: “Cada uno curra como lo que es”. En cuanto lo ha oído, el anfitrión se ha dado la vuelta y ha respondido: “¿Quién ha dicho eso? Pues tú sí que puedes currar de cabestra”.

Marta se ha tomado bien esta frase y ha insistido en que no quería ofender a nadie, que todo era una broma. “Si te ha molestado pues nada. Mira yo, que me los acaban de poner bien recientes, y no me ha molestado”, ha dicho refiriéndose al escándalo del Merlos Place, en el que descubrió que su pareja Alfonso Merlos convivía con Alexia Rivas mientras, según ella, seguían siendo novios.

Luego, los dos se ha enzarzado en un cruce de acusaciones sobre quién ha sacado más beneficios de hablar de su vida personal en los platós. Kiko cree que Marta ha “sacado buen rédito” hablando de lo ocurrido con Merlos, mientras que ella le ha tachado de ser “el rey del polígrado”.