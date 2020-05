El maquillaje de Lydia Lozano y otros memes del estreno de 'La última cena'

El estreno de 'La última cena' no defraudó a los espectadores, que estuvieron muy pendientes de las peripecias de Lydia Lozano y Kiko Matamoros entre los fogones. Eso sí, no pudieron evitar echarle mano a Twitter para comentar, con humor, todo lo que estaba pasando en el plató del programa.

El maquillaje de Lydia, el gran protagonista

Fue lo más comentado de la noche en las redes sociales. Lydia estaba estresada, empalmó 'Sálvame' con 'La última cena' y no tuvo tiempo de ducharse ni de cambiarse. Por eso no era de extrañar que apareciera maquillada de cualquier forma, algo que no pasó desapercibido para muchos. Los memes no tardaron en aparecer.