El último en realizar la prueba era Julián, a quien Marta presentaba como “el que va a conseguir que Christofer vuelva a gritar ‘Estefanía’”. Aunque realmente, su grito era de los que menos gustaban a sus compañeros. Fani intentaba no reírse, pero no lo conseguía: “No me quiero reír, porque luego van a decir que me estoy mofando, pero es que son muy graciosos”