Todas las pistas para no perderse nada en todas las cuentas pendiente que se han reabierto en ‘La Última Tentación’

Las parejas formadas por Fani y Christofer, Lucía e Isaac, Patri y Lester, Mayka y Alejandro y Andrea y Roberto se tendrán que ver las caras con los asuntos pendientes que no llegaron a zanjar con Marina, Marta Peñate, Julián, Óscar, Pablo y los recién incorporados Manuel, Stefany y Gonzalo Montoya. Pero los asuntos pendientes de muchos de ellos se cruzan con los de otros, por eso la usuaria de Twitter @DesireeSanz hizo complejo esquema para que nadie se pierda entre todos los bombazos que están por venir.

Sin embargo, Fani no se esperaba encontrarse a un viejo conocido de su edición, Julián , quien se convertía en su asunto pendiente. A pesar de que a Julián le encantó Fani en cuanto la vio, tras su salida del programa las cosas fueron de mal en peor entre ellos llegando a decir ambos, que se habían hecho mucho daño con comentarios y declaraciones bastante hirientes .

Manuel entró en juego en el segundo programa de ‘La Última Tentación’. El gaditano fue concursante junto a la que era su pareja, Lucía, aunque tras tener algo con Fiama y con Stefany, su ex decidía poner punto final a su relación y ahora debe verse las caras con el nuevo novio de su ex. Stefany se han convertido también en una nueva incorporación en ‘La Última Tentación’ y allí se encuentra con Manuel y también con Marina, con quien no se lleva nada bien por sus tonteos con Jesús. Sin olvidar del bombazo que soltó Óscar contando que Manuel había tenido algo con Andrea tan solo una semana antes de comenzar la aventura.