Fani y Christofer rompieron en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Fani fue infiel a Christofer con Rubén, un soltero al que conoció en República Dominicana

Christofer y Fani se dieron una segunda oportunidad después del programa

Fani y Christofer son una de las parejas que más sabe lo que es pasar por altibajos. En sus nueve años de relación han sido muchas las adversidades que han pasado, siendo sin duda alguna 'La isla de las tentaciones' un capítulo muy marcado de su historia.

La pareja participó en la primera edición del revolucionario formato con la intención de consolidar su relación, pero en República Dominicana Fani encontró en Rubén, uno de los solteros, la chispa que le faltaba con Christofer.

"Recuerdo mi experiencia muy bonita y divertida. Me dejé llevar. Es una experiencia que me ayudó a saber lo que quería. A mí me gustó mucho Rubén. De hecho tuve las narices de decirle a Christofer que me quedaba con Rubén porque necesitaba algo más en mi vida", cuenta Fani antes de regresar a 'La última tentación'.

Muy diferente fue la experiencia para Christofer. "La isla de las tentaciones' no es un buen recuerdo. Lo tengo muy marcado. De hecho hubo un tiempo en el que pisar una playa o incluso ver una palmera me costaba. Me gustaría quitarme esa espinita", confiesa.

Fani y Christofer no empiezan con buen pie