Fani fue a 'La isla de las tentaciones' para recuperar la chispa con su novio Christofer

La atracción de Fani y Rubén apareció nada más comenzar el programa

A Rubén no le convenció la relación y decidió dejar plantada a Fani en la hoguera final

Rubén Sánchez se ha convertido en el tentador ‘VIP’ de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ y hay a alguien que no le ha sentado muy bien esa noticia: Fani Carbajo. La ahora colaboradora de los debates se mostró muy molesta cuando supo que el chico con el que le fue infiel a Christofer en la primera edición del programa había vuelto a República Dominicana para intentar conquistar a otra de las chicas. “Él puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí me parece hipócrita porque me dejó en la hoguera diciendo que no podía estar con una chica que era infiel a su pareja de esa forma. ¿Para qué vuelves? Él me dejó echándose medallitas y ahora vuelve”, le echó en cara Fani a Rubén.

Los mejores momentos de Fani y Rubén en ‘La isla de las tentaciones’

Fani y Christofer llevaban siete años de relación cuando acudieron a ‘La isla de las tentaciones’. Querían recuperar la chispa que habían perdido y pensaron que esa prueba de fuego serviría para fortalecer su relación. Pero sus planes se torcieron al poco de empezar. Fani conoció a Rubén, por el que pronto sintió atracción. Su química era imparable y, mientras Fani se dejaba llevar por sus sentimientos, su chico no hacía más que sufrir.

El primer beso de Fani y Rubén

La conexión de Rubén y Fani fue casi instantánea y al final ella acabó cayendo en la tentación. A pesar de ello, aseguró varias veces que no se besaría con él… cosa que no cumplió. Una noche, antes de irse a dormir, los dos se tumbaron juntos en el sofá y protagonizaron un momento de lo más tórrido. A la mañana siguiente, cuando contó lo ocurrido a sus compañeras, dijo que no se arrepentía de nada: “Me siento rara porque tengo novio, pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía”.

Fani y Rubén desatan su pasión bajo las sábanas

A partir de ese momento, la pasión entre ambos fue creciendo minuto a minuto. En la habitación de las chicas, tumbados en la cama, a punto estuvieron de dar un paso más en su relación… pero se frenaron. Así comentó Fani lo que había ocurrido: “Hemos vuelto a tener nuestro momento de pasión. Yo le noto que de aquí a nada explota, el pobre. Y encima yo que también me dejo llevar… Empezamos a besarnos, a abrazarnos, a jugar… y tuvimos que parar porque se nos iba de las manos. Ahora mismo no. Cuando tenga que venir el momento, que venga”.

Y al final, el momento llegó. Fani asumió que ya había metido la pata hasta el fondo, así que optó por dejarse llevar del todo. En la piscina...

Y en su habitación. Rubén le dijo a Fani que no quería que su primera vez fuera "por un calentón", sino que prefería que ambos estuvieran cómodos. Al final, decidieron dar el paso. "Esta noche no nos hemos podido controlar más, una cosa lleva a la otra y al final… Ha sido súper chulo, me ha encantado", contó Fani del momento.

Christofer grita "¡Estefaníaaa!"

Mientras todo esto pasaba en la villa de las chicas, Christofer sufría en la de los chicos. No fue capaz ni e ver todo lo que su novia estaba haciendo con Rubén: se fue de la hoguera completamente destrozado y, corriendo por la playa, gritó el famoso "¡Estefaníaaaa!" que se hizo viral en toda España.

El plantón de Rubén a Fani

Poco después, las cosas empezaron a empeorar entre Fani y Rubén. Uno de sus enfados llegó cuando ella le propuso tener sexo en la piscina, pero él se negó, muy enfadado. "Te he dicho que no lo voy a hacer con las cámaras delante. No van a tener esas imágenes de mí", le contestó él, muy serio. Además, luego el soltero se inventó una excusa para no dormir con Fani.

El fin de su affaire llegó en la última hoguera, cuando Fani decidió dejar a Christofer e irse con Rubén. El problema llegó porque el soltero no pensaba lo mismo y optó por irse solo, dejando a Fani completamente noqueada por lo ocurrido. Las explicaciones de Rubén no convencieron a Fani: "Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?".