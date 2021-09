Fani no tiene claro lo que pasará en la villa: "No me fio ni de mí"

Fani tiene dudas sobre lo que es capaz de hacer en 'La Última Tentación'

Fani reconoce que le perdonó una infidelidad de seis meses a Christofer

En ‘El Debate de las Tentaciones’ pudimos ver las primeras horas de los participantes junto a sus cuentas pendientes y cómo hablaban sobre el punto en el que se encuentran sus relaciones. Fani aseguró que venía dispuesta a no caer en la tentación, sin embargo, una vez instalada en villa playa, la participante de la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ no tiene nada claro: “Yo no me fio ni de mí”, les decía a sus compañeros mientras entre risas le decían que ellos tampoco confían en ella. “La que va a correr por la playa esta vez vas a ser tú”, bromeaba Lester, aunque Fani no se molestaba por el comentario y aseguraba que si corría por la playa sería para hacer cardio.

Sin embargo, Fani tiene dudas sobre lo que podrá pasar en ‘La Última Tentación’ por su parte y también por la de Christofer: “He venido porque la primera vez la cagué y quiero saber si la puedo volver a cagar. Yo he venido a ver si realmente tenemos que estar juntos o no. Ya tenemos una edad como para estar perdiendo el tiempo”, aseguraba.

