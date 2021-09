Kiko Matamoros y Maite, tía de Fani, enfrentados en plató

"Y a ti te da igual hacer daño gratuitamente", le reprochaba Maite, tía de Fani, que la estaba defendiendo esa noche en plató. Un comentario que tampoco sentó nada bien a Terelu Campos, que salía en defensa de su compañero preguntando a Maite si el daño a la pareja la estaban haciendo los colaboradores. “ Se puede comentar ciertas cosas, pero hablar como él habla de esa forma despectiva me parece que no tiene sentido ninguno . Cada vez que habla de Fani se le va la vida en ello”, decía Maite.

“La que habla con mucho respeto y mucho cariño de su pareja es ella”, contestaba Matamoros. “No digas que tu sobrina no la lía parda, porque la lía”, le decía Terelu. “De sus acciones es responsable ella, y de comerse las acciones de ella, responsable él, hasta que se harte”, defendía Kiko. “Pero ese no es tu problema, es el problema de los dos”, decía Maite aunque Kiko no se iba a amedrentar: “Pues que no lo televisen”.