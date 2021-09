Christofer y Fani decidieron participar en ‘La última tentación’ para demostrar que no se habían equivocado cuando decidieron retomar su relación tras la infidelidad de Fani con Rubén en ‘La isla de las tentaciones’. En esta ocasión no hay tentadores, pero sí cuentas pendientes. La de Fani es Julián, con el que empezó con muy mal pie… pero con el que parece que cada vez hay más conexión.

“Pero tú, chica, en qué mundo vives. Yo con esta mujer no quiero saber nada más , tengo un límite. Ya no aguanto más estas mie****”, explotó Christofer, muy enfadado por la cariñosa actitud de Fani. “¡Que siga zorreando como le gusta! Estoy hasta los coj****”, añadió.

Christofer se volvió a separar de Fani en 'La última tentación' para poner a prueba su relación. Desde su nueva casa, Villa Luna, nos contó la razón que le llevó a volver con la madrileña después de su infidelidad con Rubén. "Mucha gente no entendía que hubiese perdonado a Fani, pero es que yo me guie por el corazón y no por la cabeza”, contaba. Pero eso no significa que se le haya olvidado la traición de Fani. “Decidí perder mi orgullo y perdonar porque la quiero y la amo y eso muchísima gente no lo entiende", añadió.