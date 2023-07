Mari Carmen quiere desheredar a su hija . ¿Por qué motivo ? Cuenta la invitada que su marido falleció y que, esta hija, la menor de todas, tras la misa de su padre , dijo a su hermana que la madre tenía que volver a casa, a “estar sola” (no quería hacerse responsable de sus cuidados ).

“Me ha maltratado, me ha dicho loca y que tenía que ir a un psiquiátrico”, nos cuenta. Además, admite que le ha hecho “firmar una cosa que no tenía que firmar”: “Me he quedado sin nada. Ya solo tenía que haberme quitado el piso y echarme a la calle”, añade Mari Carmen, visiblemente molesta.