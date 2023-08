Sandra se arrepiente de haberse operado para cambiar de sexo: ''Mi sueño se ha convertido en una pesadilla''

‘’Soy una persona transexual, aunque hoy en día no me pongo esta etiqueta, soy un hombre biológico. Para mí el hacerme la vaginoplastia fue un sueño, un sueño que se ha convertido en una pesadilla porque de alguna manera, muchos médicos te venden que el que tú transiciones, aunque no puedes transicionar porque no se puede cambiar de sexo, te va a aliviar o a curar esa disforia, el no reconocerte cuando te miras en el espejo’’, explica Sandra.