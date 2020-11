La ‘boyfriend experience’ de la Cuqui: “Te estoy pagando un pastón, me piro un día y ya te vas con otra”

Maite estaba bastante contenta con su ‘chico’, ese al que le está pagando un pastizal para que le haga feliz, hasta la Chusa estaba alucinando con su jefa, “está exultante con su nuevo novio”. Pero la ex de Amador se tiene que ir de viaje y, de repente, la cosa no fluye como a ella le gustaría. Mientras estaba fuera, quiso hablar con su novio y él no la hizo caso. ¿El motivo? Pues que estaba con otra clienta (haciéndola también feliz).