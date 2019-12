El trágico desenlace en la boda de Amador y la ‘teacher’: “Barbie, I love you”

Parecía todo perfecto entre Amador y Bárbara. Se iban a casar e iban a ser felices. Pero de repente le empiezan las dudas a la ‘teacher’, no sabe qué hacer con el Cuqui, cree que todo está yendo muy deprisa entre ellos y le está asustando. Además la hermana de Barbie no para de malmeter, ella cree que es un “gañán” y piensa que esa relación no va a ninguna parte. Y parece que no iba mal encaminada. Clarita tras dejarla Agustín, quiere volver con Amador porque quiere que su hijo tenga un padre y va a por él. Si no le cuenta a Bárbara la verdad, lo va a hacer ella…