Los errores más habituales que cometemos a la hora de lavar la ropa y consejos para evitarlos

Muchas veces también abusamos del programa de lavado rápido por comodidad y falta de tiempo, pero esto solo sirve cuando la ropa necesita ser lavada después de un uso normal y esto tiene implicaciones medioambientales, ya que se consume más agua, tiempo y energía, además de no cuidar la prenda, porque sobrelavas la ropa y puede llegar a dañarse. Existen muchos programas especializados en tejidos que ayudan a limpiar la suciedad adaptándose a la prenda: lana, seda, vaqueros, ropa técnica, algodón, etc.

El error que se suele cometer es leer las etiquetas para ver qué programa y temperatura usar para que la ropa no destiña, pero lo cierto es que el etiquetado está obsoleto, (según el estudio de Care Label Project de AEG) donde los usuarios no entienden las etiquetas y además, lo que la gran mayoría no sabe es que las etiquetas de cuidado relacionadas con la temperatura de lavado indican la temperatura máxima de lavado, no la recomendada.