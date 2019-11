Mantener intacta tu ropa tras cada lavado es posible: Laura Madrueño ha perdido el miedo a que la lavadora estropee sus prendas

La presentadora Laura Madrueño no para en todo el día. Sus compromisos le quitan tiempo, así que intenta aprovechar al máximo los ratos libres y agradece cualquier ayuda en el hogar. Respecto a su ropa, a Laura le preocupa el cuidado de sus prendas, que mantengan los colores como el primer día y no se desgasten con los lavados. El exceso de lavados o el uso de productos no adecuados pueden acabar deteriorando algunas piezas, y Laura sabe que, por mucho que extrememos los cuidados, parece inevitable que se vayan estropeando. Por eso se ha convertido en una incondicional de la tecnología SoftWater de AEG.