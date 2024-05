Los requisitos que debe tener un hombre para conquistar a Alba Casillas: "¡No puedo con los muermos!"

La convivencia entre Julen y Alba Casillas está siendo de lo más tranquila en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Ambos han estado de confidencias y Julen le ha preguntado cómo hay que hacer para que un hombre la pueda conquistar. Alba Casillas ha escuchado a Julen y ha explicado todo lo que deben hacer y cómo deben ser para que se fije en un hombre.

Alba Casillas ha comenzado a decir que lo primordial para que la conquisten es que el hombre tiene que ser divertido: "Que me anime, que sea alegre y simpático sobre todo". La concursante ha explicado que no le gustan los hombres que son unos parados, ya que no le aportan nada y ella quiere estar feliz: "No puedo con un muermo, ¡es que no puedo!"

Julen le ha preguntado por su prototipo de chico y Alba ha comentado lo que le gusta de los hombres. Sin embargo, ha explicado que no tiene un prototipo específico, ya que sus ex son muy diferentes: "Yo me pongo a mirar a mis ex y no hago ni la 'o' con un canuto, no se parece ninguno a ninguno".

Durante la conversación, Alba ha confesado que lo que le gusta realmente son los tatuajes, ya que de siete relaciones que ha tenido, tres tenían tatuajes: "Siempre me suelo fijar en morenos con tatuajes y más o menos que sí, que estén buenos". Alba ha dejado claro que se fija siempre en los cuerpos que estén definidos, ya que ella también lo está y es lo que le gusta.