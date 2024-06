El lacrimógeno adiós de Gabriella: de su emotiva reconciliación con Mayka a su triste despedida de Álex tras ser expulsada

Durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' no faltaban los reproches entre Mayka y Gabriella, aunque terminaban teniendo una bonita reconciliación

Gabriella es expulsada de manera definitiva del programa y tiene que despedirse de su pareja Álex Girona

No te pierdas la gala completa de 'Los vecinos de la casa de al lado', en mitele PLUS

Gabriella iba a vivir una noche de emociones en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', que puedes ver completa en mitele PLUS. Y, es que, iba a vivir una emotiva reconciliación con Mayka Rivera y se iba a tener que despedir de todos, siendo lo más duro separarse de su pareja Álex Girona, al ser la expulsada definitiva.

Mayka y Gabriella se enfrentaban a 'Las barreras del vecindario', donde iban a poder afrontar todos sus conflictos en cada una de las barreras, pasando una por una, hasta llegar el final y decidir si se reconciliaban.

Gabriella aseguraba que nunca ha intentado estar por encima de Mayka y que siempre le ha dicho que se quiera: "Es ella la que se siente menos, siempre le he dicho que se valore, pero me molesta que todo le afecte". Aunque Mayka cree firmemente que "Gabriella se siente por encima del resto" y que, desde el primer momento, ha intentado dejarle a ella como si fuera la débil: "Te has creído mejor que todo el mundo".

Además, Mayka explicaba lo que piensa de la relación de su compañera con Álex: "No me parece sana y pienso que están mejor separados, estamos concursando y eso a los compañeros también nos cohibe". Algo que no gustaba nada a Gabriella: "Tu único tema de discusión conmigo ha sido a través de mi relación. Todo el rato la juzgas".

Por último, tenían que decidir si pasaban la última barrera para poder empezaar de cero. Algo con lo que Gabriella estaba de acuerdo: "No soy rencorosa, no tengo ningún roblema con ella, mis únicos problemas con ella es cuando juzga mi relación". Como también creía Mayka: "No me gusta verte mal, solo te doy mi opinión para que mejores, no para que estés mal. Quiero que seas feliz con tu pareja". Y terminaban dándose un abrazo como muestra de reconciliación, con una Mayka emocionada.

Gabriella es expulsada definitiva de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Además, Gabriella se enfrentaba a Álvaro Boix, después de que Álex Girona fuera el primer salvado de la noche, ante la decisión de la audiencia para ser el tercer expulsado definitivo de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Cristina Boscá comunicaba la decisión: "Los suscriptores de mitele PLUS han decidido con sus votos que la expulsada definitiva de la semana sea... Gabriella".