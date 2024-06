El apasionado beso entre Lucía y Álvaro Boix antes de salvarse de la expulsión frente a Pilar: "Me gustaría ir a Elche"

Pues bien, era el propio Álvaro el que en directo apuntaba que se está "soltando un poco conforme avanzan los días": "Desde que se fue Lucía la voy echando cada vez más de menos. Me acuerdo más de ti y hablo más de ti. Ya no me retengo tanto. Sobre todo se lo digo a Álex y Mayka. Me estoy yendo ya de la lengua...", subrayaba un Álvaro muy ilusionado.