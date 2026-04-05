Los agentes informaron a las 21:30 horas ayer del hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro

La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y aclarar lo ocurrido

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LugoLa Guardia Civil localizó el sábado el cuerpo sin vida de una persona flotando en los bajos anegados de un edificio abandonado en Cervo (Lugo), ha informado el 112 Galicia.

Los agentes informaron a las 21:30 horas ayer del hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en la carretera que une el río Covo y San Ciprián.

La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima

La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y aclarar lo ocurrido.

Desde el 112 Galicia se pasó el aviso a las urgencias sanitarias, los bomberos de Viveiro y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.