Tras el éxito de 'Love is in the air', llega a Mediaset una nueva historia de amor y entrega. Basada en hechos reales, 'Mi hogar, mi destino' llevará a Zeynep, una joven que tuvo que abandonar su hogar a una edad muy temprana, a reencontrarse con sus orígenes tras ser criada en una acaudalada familia.