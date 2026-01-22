Lidia González 22 ENE 2026 - 17:51h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ intentan concienciar a sus seguidores sobre la complicada realidad que han vivido

Patri Pérez y Lester Duque están muy felices por el momento que están viviendo con su pequeña Cala, pero se han sincerado sobre algo que vivieron en su primera paternidad que les tiene muy preocupados. Después de presentar a su hija, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan los duros comentarios que ha recibido sobre su hijo Río. Los influencers explican todo lo que vivieron y se sinceran como nunca para hablar de esta dura situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que contar, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

“Recibí mensajes de locos”, comienza explicando seriamente la catalana. La creadora de contenido ha querido hablar muy tajantemente para tratar de concienciar sobre la realidad que ha vivido. Después de aclarar la razón por la que sus hijos tienen los ojos azules, la pareja se pronuncia sobre la exposición de sus hijos y desvelan todos los motivos de su decisión.

A pesar de que la influencer siempre tiene mucho cuidado con las imágenes que sube a sus redes sociales, se ha sincerado sobre las consecuencias que ha tenido, en muchas ocasiones. “Hay que tener mucho cuidado”, asegura la creadora de contenido tras revelar un episodio que vivió con algunas personas en sus redes.

