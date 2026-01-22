Lorena Romera 22 ENE 2026 - 13:36h.

El colaborador de televisión ha tenido un accidente de tráfico en Navacerrada, que está en alerta por nevadas y heladas, según la AEMET

Suso Álvarez y Marieta desvelan la fecha y el lugar de su boda: "Empieza la cuenta atrás"

Compartir







Suso Álvarez ha sufrido un accidente de tráfico mientras circulaba por una carretera cubierta de nieve. El colaborador de diversos programas de televisión, que se dio a conocer en 'Gran Hermano 15', se encontraba en Navacerrada en el momento de la colisión. Según la AEMET, se trata de una zona en alerta por nevadas y heladas moderadas. A través de su perfil de Instagram, el futuro marido de Marieta ha explicado cómo se encuentra y ha dado la última hora sobre lo ocurrido.

Las redes sociales se han quedado muy preocupadas al conocer que el exconcursante de 'Supervivientes' ha sufrido un accidente de coche mientras subía un puerto de montaña con nieve. "Hoy el día comenzaba muy bien", ha señalado el colaborador de los debates de 'La isla de las tentaciones', que ha contado con detalle cómo ha sido la colisión de su vehículo.

"Os cuento lo que me ha pasado", adelantaba el de Ripollet, de 32 años, que era quien iba al volante en el momento del accidente. "Nos la prometíamos muy felices hasta que pasó lo inevitable...", ha señalado en unos stories en los que ha compartido los momentos previos y posteriores al choque. Un vídeo en el que se puede ver el estado de la carretera, completamente nevada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"La que está cayendo, tío", comenta Suso Álvarez en el momento previo al accidente, pues la nieve no cesaba. "Estoy un poco acoj*nado porque se están quedando tirados todos los coches... Espero que esto aguante. A ver si esto de ir en un 4x4 es real. De momento, estamos aguantando", señalaba el exconcursante de 'Gran Hermano', que también se santiguaba.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, instantes después, ocurría el suceso. "Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada", explica. El accidente se produce en Navacerrada, al colisionar con el quitamiedos. Un tremendo suso que, por suerte, se quedaba en eso: un susto. "Al final, seguimos vivos", ha celebrado el colaborador, que, para tranquilidad de sus seguidores, ha compartido un selfie. "La comida me sabe ahora más buena que nunca", ha bromeado.