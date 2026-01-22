Alberto Rosa 22 ENE 2026 - 19:25h.

Juanma Moreno ha explicado en rueda de prensa los detalles del rescate de los dos últimos cuerpos atrapados en el Alvia

Las claves y datos del accidente de Adamuz: lo que se sabe hasta ahora

Los efectivos de emergencias han recuperado este jueves otros dos cadáveres en el lugar donde colisionaron los trenes de Iryo y Alvia en Adamuz, en Córdoba. La cifra total de fallecidos se eleva, por tanto, a 45, en el que es el accidente más grave de la alta velocidad en España. La Guardia Civil ha señalado esta tarde que, tras la recuperación de los dos últimos cuerpos, "no hay ninguna persona pendiente desaparecida".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado en rueda de prensa cómo se han recuperado estos cadáveres. En concreto, se encontraban en el vagón 2 del tren Alvia con destino Huelva. "La ubicación de las dos ultimas víctimas era la vaguada donde quedó encajado el tren. Muchos de esos vagones han desaparecido porque se fueron cortando y la parte de la vaguada era la más complicada", ha explicado Moreno.

"Teníamos un amasijo de hierro que pesa una tonelada. Eso se ha hecho gracias a la maquinaria pesada. El cuerpo de bomberos ha ido trabajando progresivamente junto con los perros de la Guardia Civil. Con sus manos iban quitando tierra y hierro, hasta dar con los cuerpos. Se han localizado los dos seguidos. Estaban los dos sentados en frente, en la fila cuatro y cinco", ha detallado el presidente de la Junta de Andalucía.

"Entre uno y otro han transcurrido 15 minutos"

Moreno ha detallado también que entre una y otra localización "han transcurrido 15 minutos". Ahora, los médicos forenses trabajan en la identificación de los cadáveres y después se entregarán a sus familias, ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía.

Las investigaciones sobre las causas de los accidentes de trenes sufridos en Adamuz y Gelida continúan centrando el panorama político y social del país, mientras la sección de criminalística del Guardia Civil prosigue las labores de identificación de los cuerpos del accidente de la localidad cordobesa.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que la nueva autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, cuya creación acumula un año y medio de retraso, estará lista "en breve".