Así ha sido el rescate del Boro en Adamuz: "Han llevado una perra en celo y ha salido a por ella"

Mayka Navarro ha contado en ''El Programa de Ana Rosa' cómo ha sido el rescate de Boro

Rescatan a Boro con vida de la zona del accidente ferroviario de Adamuz: el perro ya ha vuelto con su familia

Por fin una buena noticia en medio de tanta tragedia. Boro, el perro de las hermanas Ana y Raquel, supervivientes de la tragedia ferroviaria de Adamuz, ya ha aparecido.

Después de haber sido presuntamente visto por una cámara de seguridad y hace unas horas por un voluntario, Boro y Ana ya han podido reunirse.

El equipo al completo de 'El Programa de Ana Rosa' han celebrado la noticia en directo y han pedido que estas buenas energías le lleguen a Raquel, que embarazada de cinco meses permanece sedada en la UCI.

Boro se encontraba la zona del accidente ferroviario de Adamuz

La colaboradora Mayka Navarro ha dado nuevos datos sobre cómo se ha podido encontrar por fin a Boro, que ha sido hallado por un grupo de bomberos forestales: "En las últimas horas los voluntarios le habían visto, pero él salía corriendo. Esta mañana, un regidor del municipio ha dado la idea de llevar a su perra en celo. La han llevado hasta la zona en la que vieron a Boro por primera vez y el perro se ha lanzado inmediatamente hacia la perra".