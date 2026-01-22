Pedro Jiménez 22 ENE 2026 - 18:50h.

El comunicado de uno de sus hermanos, esta misma mañana: "Pido intimidad y agradecemos la comprensión..."

Miguel Frigenti desvela la conversación que ha tenido con Kike Quintana en ‘El tiempo justo’ tras su enfrentamiento: “No lo van a conseguir”

Compartir







Después de contar en exclusiva desde 'El tiempo justo' el motivo por el que Antonio Canales había tenido que abandonar el reality de 'GH DÚO' "por causas de fuerza mayor" -tras el fallecimiento de su hermano pequeño- este mismo jueves, también desde el programa presentado por Joaquín Prat, hemos podido ver las primeras imágenes del exconcursante de la casa de Tres Cantos en el entierro de su hermano.

Dos días después del fallecimiento de su hermano pequeño, este jueves hemos podido ver al bailaor Antonio Canales "con rostro entristecido", se ha señalado desde 'El tiempo justo'. Y es que hay que recordar que Antonio Canales tuvo que abandonar la casa de 'GH DÚO' para trasladarse por este triste motivo y acudía este mismo miércoles al tanatorio para despedirse de su hermano Francisco.

Por otro lado, también esta misma mañana, otro de sus hermanos publicaba en sus redes sociales un comunicado en el que ampliaba un poco más de información sobre este trágico suceso, asegurando que se trata de un "fallecimiento repentino que nadie se esperaba y por el que pide intimidad y agradece, de la misma manera, la comprensión".