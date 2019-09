Los celos de Alma no le permiten irse con Fermín: "Te has fijado antes en mi compañera"

A Alma le ha encantado Fermín, sin embargo, unas palabras del malagueño han hecho que no quiera irse con él. "Cuando os he visto bajar, me habéis sorprendido, me ha llamado más la atención la rubia, porque me gustan más las rubias. Luego cuando os he visto de cerca has sido tu la que me has cautivado", ha dicho él. "Me pereces encantador pero tienes que entender que mis celos, mi yo personal no me dejan irme contigo… me va a crear inseguridades porque voy a pensar que realmente no soy tu prototipo, no puedo ir permitiéndome eso", le ha explicado ella.