Roni se rompe al ver un vídeo de su madre: "Hace mucho tiempo que no la veo"

Para convencer a las madres de ' Me quedo contigo ' y ganar una cita con sus hijas, Roni pidió a su madre que enviara un vídeo desde El Congo. Al ver las imágenes, el soltero no ha podido evitar romper a llorar: "". Desde el pisito de solteras, Joana se ha emocionado mucho contemplando la escena.

La amarga cita de Roni y Joana

A pesar de haber pulsado el botón del flechazo, Joana no ha sentido con Roni el feeling que esperaba. Ella es una apasionada de los deportes acuáticos y él no sabe nadar, ella es más de pizza y él de arroz hervido. Además, el soltero casi se atraganta bebiendo su cocktail: "¡Está muy amargo!"

Saúl tampoco tiene suerte

Saúl se ha quedado prendido de los ojos de Sara. Sin embargo, a la joven no le ha echado para atrás que él tenga 21 años. "Aunque tengo 27 años, son 27 años muy maduros, siempre me fijo en gente más mayor, eres muy guapo, pero eres muy jovencito, estoy buscando otra cosa", le ha explicado."Lo entiendo, a mí no me hubiese importado tener una segunda cita contigo, eres perfecta y encantadora", ha respondido él encajando el rechazo con mucha dignidad.