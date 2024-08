A través de su canal de mtmad, Mayka ha compartido sus pensamientos de manera directa sobre el gran anuncio y ha revelado que, aunque no ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Patricia desde que anunció su enlace por redes sociales, la influencer le ha mandado un mensaje felicitándola por su compromiso. “Le di la enhorabuena. Me he llevado bien con ella”, revela antes de hablar en profundidad sobre el vínculo que une ahora a las dos exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’.