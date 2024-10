Marta Peñate aclara si está en crisis con Tony Spina tras sus alarmantes mensajes

Marta Peñate podría no estar pasando su mejor momento con Tony Spina. O, al menos, eso es lo que han llegado a pesar sus seguidores después de los últimos mensajes que compartido y con los que ha hecho saltar las alarmas. La exconcursante de 'Gran Hermano' y ganadora de 'Supervivientes All Stars', ha reaparecido en sus redes y ha aclarado si existe o no una crisis sentimental con el italiano.