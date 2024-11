“No me vi cómoda firmándolo y manifesté que no lo iba a hacer”, cuenta la cantante al recordar cómo se gestó el anuncio de su marcha, que ha impactado a todos los seguidores del grupo. Leire asegura que, aunque no haberlo firmado quiere decir que probablemente “no estaba de acuerdo con él”, lo cierto es que matiza: “No es que no estuviera de acuerdo con todo lo que se dice”. “Hay momento en los que tu camino se separa”, explica la cantante para hablar de su salida del grupo.